Венгрия пока не планирует претендовать на место непостоянного члена СБ ООН

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто напомнил, что страна уже предпринимала безуспешную попытку попасть туда 15-20 лет назад

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия пока не планирует претендовать на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы предприняли такую попытку около 15-20 лет назад, но она не увенчалась успехом. В настоящее время у нас нет таких намерений. Мы возглавляем очень важный Пятый комитет [Генеральной ассамблеи ООН]. <…> Руководство Пятым комитетом снабжает нас достаточным объемом задач, которые необходимо выполнять", - сказал он.

Пятый комитет ГА ООН отвечает за административные и бюджетные вопросы всемирной организации. Генассамблея рассматривает и утверждает бюджет ООН, опираясь на доклады этого комитета.

В СБ ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств. В отличие от "пятерки" постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето. На данный момент непостоянными членами СБ ООН являются Алжир, Гайана, Греция, Дания, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали.