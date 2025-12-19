Сийярто: сотрудничество на МКС должно стать примером для отношений на Земле

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт ведет переговоры с компанией Axiom о запуске в космос своего второго подготовленного астронавта

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мировые державы брать пример с сотрудничества на Международной космической станции (МКС).

"То, что российские и американские космонавты летают вместе, и то, что они совместно используют МКС, говорит о многом, - сказал Сийярто в беседе с корреспондентом ТАСС. - Желаю, чтобы такое сотрудничество, которое существует на МКС, было и здесь, на Земле".

Министр отметил, что Венгрия ведет переговоры с компанией Axiom о запуске в космос своего второго подготовленного астронавта. По его словам, Будапешт намерен подписать соглашение как можно скорее, так как космическая программа имеет стратегическое значение для науки и является предметом национальной гордости страны.