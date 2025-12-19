Сийярто: Венгрия заинтересована в возобновлении сотрудничества с Роскосмосом

Будапешт поддерживает контакты с российской стороной на протяжении длительного времени, заявил глава МИД республики

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия заинтересована в восстановлении взаимодействия с госкорпорацией "Роскосмос" по тем направлениям, где оно было прервано из-за международной ситуации. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Министр отметил, что Будапешт поддерживает контакты с российской стороной на протяжении длительного времени. "У нас давно есть контакты с Роскосмосом. Мы даже вели с ними переговоры по пилотируемому полету. Но из-за международной ситуации продолжить не смогли", - пояснил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства выразил готовность к возвращению к совместной работе. "Я бы абсолютно приветствовал возможность возобновить сотрудничество с Роскосмосом там, где мы его прервали", - подчеркнул министр.