Сийярто: Венгрию беспокоит готовность некоторых стран Европы к вражде с РФ

Это показывает, что большинство стран Западной Европы готовятся в долгосрочной перспективе к военному типу ситуации, заявил глава МИД республики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © AP Photo/ Darko Vojinovic

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия обеспокоена тем, что несколько европейских стран готовятся враждовать с Россией вне зависимости от исхода попыток добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с ТАСС венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Нас по-настоящему тревожит, что некоторые европейские страны отчетливо говорят о том, что вне зависимости от возможного мира они готовятся к враждебным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе. Мы очень сожалеем об этом, так как это показывает нам, что большинство стран Западной Европы готовятся в долгосрочной перспективе к военному типу ситуации, а не к мирному", - сказал он.