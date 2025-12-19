Орбан: идея с конфискацией активов РФ была "мертвой" с самого начала
Редакция сайта ТАСС
05:18
БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Использование замороженных российских активов для предоставления Киеву "репарационного кредита" было изначально "мертвой идеей". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Использование замороженных российских активов с самого начала было мертвой идеей, поскольку юридически такой шаг недопустим. Это было бы равносильно объявлению войны", - сказал венгерский премьер, его слова приводятся на странице постоянного представительства Венгрии при Европейском союзе в Х.