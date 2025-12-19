Орбан: идея с конфискацией активов РФ была "мертвой" с самого начала

Юридически такой шаг недопустим, заявил премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Использование замороженных российских активов для предоставления Киеву "репарационного кредита" было изначально "мертвой идеей". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Использование замороженных российских активов с самого начала было мертвой идеей, поскольку юридически такой шаг недопустим. Это было бы равносильно объявлению войны", - сказал венгерский премьер, его слова приводятся на странице постоянного представительства Венгрии при Европейском союзе в Х.