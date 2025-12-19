Советник премьера Венгрии: Брюссель подталкивает Европу к войне

Будапешт выступает за мир, заявил Балаш Орбан

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что европейские чиновники подталкивают Европу к войне, а Будапешт решительно выступает против этого.

"Конфискация российских активов отклонена, а Венгрия отказалась от военных займов, тесно сотрудничая со Словакией и Чехией как надежными и сильными партнерами. Однако брюссельские чиновники продолжают подталкивать Европу к войне и дальнейшей эскалации. Венгрия отвергает войну и выступает за мир", - написал он на своей странице в Х.