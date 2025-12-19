The Kathmandu Post: власти Непала объявили о плане очистки Эвереста от мусора

Ситуацию с загрязнением вершины усугубило изменение климата

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Непала объявили о запуске пятилетнего комплексного плана действий по очистке Эвереста (8 848,86 м), нередко называемого самой высокой в мире свалкой мусора. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.

По данным издания, кризисную ситуацию с загрязнением высочайшей вершины планеты усугубило изменение климата: вследствие таяния снега и льда "обнажается мусор, долгое время находившийся под ледниковым покровом, а также человеческие останки, что увеличивает риски загрязнения водосборных бассейнов и создает угрозу для здоровья населения, проживающего ниже по течению рек".

В соответствии с программой, обнародованной министерством культуры, туризма и гражданской авиации гималайского государства, предполагается также провести "технико-экономическое обоснование переноса базового лагеря Эвереста (5 364) на фоне растущих экологических проблем". Он простирается более чем на километр вдоль ледника Кхумбу и расположен на постоянно меняющемся, тающем ледниковом потоке с валунами. Окруженный высокими массивными глыбами льда, этот район становится особенно нестабильным летом, когда талая вода стекает по леднику.

В весенний альпинистский сезон базовый лагерь превращается в плотный палаточный городок, где размещаются сотни альпинистов и обслуживающий персонал с печами, обогревателями и генераторами, что еще больше усиливает экологическую нагрузку.

"Правительство решило изучить возможность переноса базового лагеря для обеспечения устойчивости горного массива", - заявил глава департамента туризма Химал Гаутам. "Лагерь переполнен, находится в уязвимом положении, и исследование позволит оценить перспективность альтернативного места", - сказал он.

О правилах восхождения на пик

Как сообщалось ранее, власти Непала приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение на Эверест и ввели меры, направленные на контроль за загрязнением и предотвращение несчастных случаев. Так, плата для иностранцев, восходящих на Эверест по обычному южному маршруту в весенний сезон (с марта по май), увеличена до $15 тыс. с нынешних $11 тыс. с человека. Плата за восхождение в осенний сезон (сентябрь - ноябрь) увеличена с $5,5 тыс. до $7,5 тыс. Стоимость разрешения на одного человека на зимний (декабрь - февраль) и муссонный (июнь - август) сезоны выросла с $2 750 до $3 750.

Также теперь каждые два альпиниста должны нанять гида для восхождения на любую гору высотой более 8 000 м, включая Эверест. Разрешения на восхождение, которые ранее действовали в течение 75 дней, теперь будут ограничены 55 днями.

Альпинисты должны носить с собой биоразлагаемые пакеты для сбора любых отходов в верхних районах и их последующего спуска. Согласно новым правилам, альпинистам запрещено брать с собой предметы, не указанные в их разрешительной документации, выданной департаментом туризма.

В течение прошлогоднего весеннего сезона было выдано 421 разрешение для платных восхождений. Около 600 альпинистов, в том числе 200 иностранцев, достигли вершины, около 2 тыс. человек посетили базовый лагерь. Восемь альпинистов погибли. В совокупности все экспедиции произвели около 100 тонн отходов.