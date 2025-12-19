Эксперт Ван: ЕС не может продолжать прокси-конфликт против РФ

Директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая отметил, что финансовое положение Евросоюза последовательно ухудшается

ШАНХАЙ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Евросоюз утратил возможность вести опосредованный конфликт с Россией из-за ухудшающегося финансового положения сообщества. Такое мнение ТАСС выразил директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй.

"Их финансовое положение последовательно ухудшается, что делает невозможным продолжение этой прокси-войны, поэтому они и прибегают к таким рискованным мерам", - прокомментировал эксперт провалившуюся попытку ЕС экспроприировать активы РФ на саммите в Брюсселе.

Профессор считает, что идея использования замороженных активов на военные цели "фактически обнажает лицемерие ЕС", который регулярно подчеркивает неприкосновенность верховенства права и частной собственности. "Действия Бельгии, по сути, поддерживают на базовом уровне репутацию Евросоюза, в то время как другие страны руководствуются идеологией и стремятся оказать максимальное давление на Россию", - сказал Ван Ивэй, комментируя позицию бельгийского правительства по вопросу российских активов.

Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию активов России, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита заявила, что ЕС вместо этого принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под ноль процентов. Это будет сделано за счет расширенного сотрудничества стран объединения из бюджета Евросоюза. Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Евросоюзом Украины в течение двух лет является потерей денег.