Politico: решение по активам РФ стало провалом для Мерца и фон дер Ляйен

Использование долговых коллективных заимствований устраивает страны Южной Европы, но не Германию, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли договориться об изъятии замороженных активов РФ в пользу Киева, что стало "серьезной неудачей" для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет издание Politico.

Вместо этого страны ЕС договорились финансировать Украину через коллективные займы в размере €90 млрд. "Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, которого добивались Германия и Еврокомиссия в преддверии саммита", - пишет издание.

Использование долговых коллективных заимствований устраивает страны Южной Европы, но не Германию и страны Северной Европы, которые традиционно выступали против такого механизма из-за опасения финансовых рисков. В качестве уступки Германии лидеры ЕС допустили возможность использования замороженных российских активов для возмещения кредитов Украине, но этот вопрос еще предстоит обсудить в будущем. В то же время сопротивление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера плану по изъятию активов РФ превратило его в изгоя в Совете ЕС, пишет издание.

В ЕС блокировано порядка €210 млрд российских активов, из них €185 млрд - в Бельгии. Еврокомиссия предлагала схему по изъятию этих активов для финансирования Украины. Правительство Бельгии требовало от других страны гарантий возмещения возможного ущерба в том случае, если Россия успешно оспорит действия бельгийских властей через суд, но эти требования были отвергнуты.