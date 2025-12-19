Госдеп аннулировал 85 тыс. неиммиграционных виз в ходе борьбы с нелегалами

Ведомство указало, что количество попыток незаконного пересечения южной границы страны в 2025 году сократилось на 99%

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент США в этом году аннулировал 85 тыс. неиммиграционных виз в рамках инициированной президентом страны Дональдом Трампом кампании по борьбе с нелегальными мигрантами. Об этом говорится в итоговом отчете Госдепартамента за 2025 год.

"Государственный департамент подписал семь соглашений о безопасной третьей стране для ускорения и упрощения депортаций [из США] и аннулировал более 85 тыс. неиммиграционных виз с января этого года", - отмечается в отчете.

Также ведомство указало, что количество попыток незаконного пересечения южной границы США в этом году сократилось на 99%. Отдельно Госдепартамент отчитался о том, что при его поддержке были арестованы главы крупных трансграничных наркокартелей MS-13 в Гондурасе, "Синалоа" в Доминиканской Республике и местного подразделения "Трен де Арагуа" в Колумбии. Также Госдеп способствовал аресту более 1 тыс. преступников-иностранцев в Вашингтоне и штате Теннесси.

Ведомство подчеркнуло, что при его участии также было изъято 350 тонн прекурсоров метамфетамина в Мексике, 687 кг кокаина в Сальвадоре и уничтожено 32 тыс. га кокаиновых плантаций в Перу. Также удалось ликвидировать нарколаборатории и изъять 14 тонн прекурсоров фентанила в Танзании.

Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.