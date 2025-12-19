NYT: власти США обжалуют решение суда о грантах для Гарварда

Гарвардский университет выиграл спор с правительством по блокировке финансирования

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена обжаловать решение суда, которое было вынесено в пользу Гарвардского университета в его споре с правительством по вопросам свободы слова и федерального финансирования научных исследований. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, Министерство юстиции США подаст апелляцию в Апелляционный суд первого округа после решения судьи Эллисон Берроуз от 3 сентября, в соответствии с которым власти были вынуждены возобновить приостановленные грантовые выплаты университету.

В середине апреля Министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Перед этим американская администрация потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждала The New York Times, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже список требований был расширен за счет "пунктов, никак не связанных с антисемитизмом". Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался их выполнять.