Госдеп упразднил почти половину своих внутренних структурных подразделений

В отчете отмечается, что отказ от 659 государственных контрактов и непродление еще 533 договоров позволило ведомству сэкономить $271 млн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент в рамках кампании по оптимизации бюджетных расходов в 2025 году ликвидировал 45% своих внутренних подразделений, относящихся к структурам ведомства на территории США. Об этом говорится в отчете Госдепартамента за 2025 год.

"Реорганизация Госдепартамента позволила расширить полномочия посольств и региональных бюро, оптимизировать стратегии оказания помощи [другим странам] при стихийных бедствиях, ликвидировать почти 45% внутренних подразделений департамента и переориентировать деятельность Госдепартамента на служение интересам Америки", - указывается в отчете.

Отказ от 659 государственных контрактов и непродление еще 533 договоров позволило ведомству сэкономить $271 млн. Также сокращение командировок в Госдепе сохранило еще $100 млн его бюджета.

Отмечая реорганизацию структуры внешней помощи, Госдепартамент указал на фактическую ликвидацию Агентства по международному развитию (USAID), устранение "расточительного комплекса неправительственных организаций" и перенаправление сэкономленных средств на реализацию совместных программ с другими странами в рамках прямых двухсторонних соглашений.

3 февраля администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило 83% программ этого ведомства.