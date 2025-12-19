Politico: провал плана ЕК по активам РФ обнажил углубляющийся раскол в ЕС

Во время саммита в кулуарах премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от партнеров по ЕС неограниченных финансовых гарантий по пакету в €210 млрд, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. План использования замороженных российских активов в пользу Украины, долгое время остававшийся единственной рассматриваемой в ЕС идеей, потерпел крах. Разногласия внутри Евросоюза по этому вопросу в очередной раз продемонстрировали углубляющийся раскол в сообществе, пишет издание Politico.

По его данным, во время саммита в кулуарах премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от партнеров по ЕС неограниченных финансовых гарантий по пакету в €210 млрд на случай судебных разбирательств. Эту идею отвергли, поскольку страны опасались неограниченной финансовой ответственности, сообщает Politico.

Согласно его информации, на саммите среди лидеров был распространен двухстраничный юридический документ, в котором рассматривались опасения Бельгии. Он вызвал вопросы среди многих европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.

Как ранее сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.