Депутат Рады Железняк назвал проведение выборов на Украине манипуляцией

Парламентарий считает, что украинский парламент еще ничего не сделал в этом вопросе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проведение исключительно президентских выборов на Украине и в онлайн-формате выглядит манипуляцией, которая исходит из офиса Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, украинский парламент пока еще палец о палец не ударил относительно этого вопроса. "Будут создавать рабочую группу, которая со следующего года скорей всего заработает. Независимо от того, хотим мы или нет выборов, это технически невозможно. А выборы исключительно президента во время военного положения да еще через онлайн, ну извините, это манипуляция, которую очевидно, я думаю, придумали какие-то не очень скажем порядочные люди в офисе [Зеленского]", - сказал он на видео, которое опубликовало украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

15 декабря агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский, действуя под давлением Трампа, лишь имитирует готовность к выборам.

18 декабря Зеленский сообщил, что США сейчас требуют от Украины проведения выборов только главы государства, а выборы в Раду не обсуждаются. Он также высказался за разрешение избирателям голосовать онлайн, в том числе из-за границы, но признал, что против этого выступает оппозиция в парламенте.