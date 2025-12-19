ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Депутат Рады Железняк назвал проведение выборов на Украине манипуляцией

Парламентарий считает, что украинский парламент еще ничего не сделал в этом вопросе
Редакция сайта ТАСС
06:50

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проведение исключительно президентских выборов на Украине и в онлайн-формате выглядит манипуляцией, которая исходит из офиса Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, украинский парламент пока еще палец о палец не ударил относительно этого вопроса. "Будут создавать рабочую группу, которая со следующего года скорей всего заработает. Независимо от того, хотим мы или нет выборов, это технически невозможно. А выборы исключительно президента во время военного положения да еще через онлайн, ну извините, это манипуляция, которую очевидно, я думаю, придумали какие-то не очень скажем порядочные люди в офисе [Зеленского]", - сказал он на видео, которое опубликовало украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

15 декабря агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский, действуя под давлением Трампа, лишь имитирует готовность к выборам.

18 декабря Зеленский сообщил, что США сейчас требуют от Украины проведения выборов только главы государства, а выборы в Раду не обсуждаются. Он также высказался за разрешение избирателям голосовать онлайн, в том числе из-за границы, но признал, что против этого выступает оппозиция в парламенте. 

Украина