Военачальник НАТО Атли: альянс не готов к затяжному конфликту

Глава Объединенного командования ВМС НАТО считает, что страны объединения уже осознали это

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс не достиг достаточного уровня устойчивости для ведения затяжной войны. Такое мнение выразил глава Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) Майк Атли.

"Достигли ли мы такого уровня устойчивости, к которому мы стремились? Мне кажется, заявления последних 10 месяцев продемонстрировали, что нет", - заявил Атли в интервью агентству Bloomberg. По его словам, страны альянса уже "осознали это" и "готовы инвестировать, чтобы повысить" свою устойчивость.

Как отмечает Bloomberg, европейские чиновники ранее заявляли о необходимости подготовиться к возможному конфликту с Россией. В частности, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон сообщал, что стремительное усиление российских войск "вызывает [у него] опасения".

По мнению Атли, правительства стран альянса не должны тратить "все до последнего" на оборону, поскольку у них есть и другие приоритеты.

Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите, который прошел в июне в Гааге, с подачи США согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.