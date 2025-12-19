Молдавская оппозиция просит суд проверить законность указов Санду об эмиссарах

Такая должность не предусмотрена законом, заявил руководитель Соцпартии Игорь Додон

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии проверит законность указов президента страны Майи Санду об учреждении должностей специальных посланников (эмиссаров) президента и назначении на них экс-премьера Дорина Речана и бывшего главы МИД Николая Попеску. Соответствующее коллективное обращение в судебную инстанцию было направлено от имени всех оппозиционных партий парламента, проинформировал в своем Telegram-канале руководитель Соцпартии Игорь Додон.

"Такая должность не предусмотрена законом. Мы считаем, что президент, создав и наделив эмиссаров значительными полномочиями через подзаконные акты, нарушила принцип законности и разделения властей, закрепленный конституцией. Просим Конституционный суд высказаться по этому поводу в кратчайшие сроки", - написал политик.

Санду назначила Речана специальным посланником по вопросам развития и устойчивости, а Попеску - спецпосланником по европейским делам и стратегическому партнерству. Согласно указу президента, эмиссар представляет президента внутри страны и за ее пределами, взаимодействует с учреждениями, обеспечивающими безопасность, продвигает имидж государства, привлекает финансирование и иностранную помощь.

Ранее Речан отверг предложение Партии действия и солидарности (ПДС) возглавить новый кабинет министров после парламентских выборов. Тогда он заявил, что решил уйти из общественной и политической жизни и вернуться в бизнес. Наблюдатели отмечают, что Речан, которого называют "человеком Санду", якобы метил на должность председателя парламента, которую занимает руководитель ПДС Игорь Гросу, но получил отказ. Вместе с тем на новой должности он может стать теневым куратором в правоохранительных органах и юстиции.