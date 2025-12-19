ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Молдавская оппозиция просит суд проверить законность указов Санду об эмиссарах

Такая должность не предусмотрена законом, заявил руководитель Соцпартии Игорь Додон
Редакция сайта ТАСС
07:53

Президент Республики Молдова Майя Санду

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии проверит законность указов президента страны Майи Санду об учреждении должностей специальных посланников (эмиссаров) президента и назначении на них экс-премьера Дорина Речана и бывшего главы МИД Николая Попеску. Соответствующее коллективное обращение в судебную инстанцию было направлено от имени всех оппозиционных партий парламента, проинформировал в своем Telegram-канале руководитель Соцпартии Игорь Додон.

"Такая должность не предусмотрена законом. Мы считаем, что президент, создав и наделив эмиссаров значительными полномочиями через подзаконные акты, нарушила принцип законности и разделения властей, закрепленный конституцией. Просим Конституционный суд высказаться по этому поводу в кратчайшие сроки", - написал политик.

Санду назначила Речана специальным посланником по вопросам развития и устойчивости, а Попеску - спецпосланником по европейским делам и стратегическому партнерству. Согласно указу президента, эмиссар представляет президента внутри страны и за ее пределами, взаимодействует с учреждениями, обеспечивающими безопасность, продвигает имидж государства, привлекает финансирование и иностранную помощь.

Ранее Речан отверг предложение Партии действия и солидарности (ПДС) возглавить новый кабинет министров после парламентских выборов. Тогда он заявил, что решил уйти из общественной и политической жизни и вернуться в бизнес. Наблюдатели отмечают, что Речан, которого называют "человеком Санду", якобы метил на должность председателя парламента, которую занимает руководитель ПДС Игорь Гросу, но получил отказ. Вместе с тем на новой должности он может стать теневым куратором в правоохранительных органах и юстиции. 

МолдавияДодон, ИгорьСанду, Майя