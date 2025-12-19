МИД КНР предупредил о последствиях вооружения Тайваня

Поводом для заявления стало сообщение о том, что Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Тайваню пакета вооружений и военной техники оценочной стоимостью $11 млрд, что стало одной из крупнейших подобных операций в истории

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Любые действия, направленные на вооружение острова Тайвань, повлекут за собой серьезные последствия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя принятое ранее США решение одобрить продажу Тайваню крупной партии современного вооружения на рекордную сумму $11 млрд.

"Основные интересы Китая неприкосновенны, а тайваньский вопрос не подлежит внешнему вмешательству, красная черта в отношении Китая не может быть пересечена. "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы, любые действия по вооружению острова повлекут за собой серьезные последствия", - отметил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысил $70 млрд.