Посол США рассказал, когда может начаться второй этап урегулирования в Газе

Процесс может быть запущен до завершения первого этапа

Посол США в Израиле Майк Хакаби © Kevin Dietsch/ Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что начало реализации второго этапа соглашения по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа может начаться параллельно с окончанием первого этапа, который предполагает передачу Израилю всех живых и погибших заложников со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. На данный момент в Газе остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

"Предпринимаются согласованные усилия для продвижения этого процесса", - сказал Хакаби в ответ на соответствующий вопрос портала Ynet.

Он добавил, что США наблюдают прогресс в процессе подготовки второго этапа соглашения. При этом, как указал посол, ХАМАС сейчас испытывает трудности с поиском и передачей тела последнего израильского заложника.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных.

Как сообщал американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".