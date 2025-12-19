Кронпринцессе Норвегии могут пересадить легкие

Метте-Марит страдает фиброзом легких

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит может перенести трансплантацию легких на фоне хронической болезни. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежского королевского дома.

"Мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет провести пересадку легких, и мы делаем необходимые приготовления, чтобы это стало возможным, когда придет время. Пока не решено, когда кронпринцесса будет включена в список ожидания на пересадку легких", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением и профессора пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма. Отмечается, что кронпринцесса страдает хроническим заболеванием - фиброзом легких.

Метте-Марит - жена наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона.