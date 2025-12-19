Такер Карлсон раскритиковал стремление НАТО к войне с Россией

Журналист считает, что российский лидер Владимир Путин является "самым прозападным из возможных"

Редакция сайта ТАСС

Такер Карлсон © Jason Koerner/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Североатлантический альянс стремится к войне с Россией, несмотря на то, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин является "самым прозападным из возможных".

"Правда в том, что Путин является самым умеренным лидером из возможных в России, я бы сказал, самым прозападным. <...> [Путин] просил принять Россию в НАТО в 2001 году, и мы отказали. Почему мы хотим войны с Россией? Очевидно, мы к этому стремимся", - заявил Такер Карлсон в подкасте судебного аналитика Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

Карлсон отметил, что отношение НАТО к России приводит к сближению Москвы и Пекина, от которого проигрывают все страны Запада, нарушая мировой баланс в политике.

Ранее Карлсон заявил, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США. ""Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом [одного из ключевых лозунгов президента страны Дональда Трампа] America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС), то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия", - написал он на своей странице в X.