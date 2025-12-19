Лукашенко сообщил, что РФ предупредила о слежке США за телефонами его окружения
МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская контрразведка предупредила его о слежке за телефонами его ближайшего окружения со стороны США.
"Совсем недавно во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом - мои дети, еще кто-то, - они на контроле США. Ну это естественно, я бы мог и догадаться, но мне лишний раз назвали фамилии и телефоны", - сказал он.
При этом глава государства отметил, что проводная связь в его резиденции защищена от американской прослушки.
Лукашенко также рассказал, что потребовал информацию от Комитета государственной безопасности Белоруссии. "Они мне еще добавили к этому списку [телефонов]. Интерес огромный", - указал президент.
Как пояснил лидер республики, опыт специальной военной операции показал, что по мобильной связи могут происходить утечки важной военной информации.