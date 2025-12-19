Орбан: Венгрия сэкономила более €1 млрд, отказавшись от кредита Украине

В то же время венгерский премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на провал попыток экспроприировать активы РФ, саммит подтвердил настрой большинства стран ЕС на продолжение вооруженного конфликта на Украине

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия сэкономила свыше €1 млрд, отказавшись участвовать в предоставлении Евросоюзом беспроцентного кредита Украине в ближайшие два года. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, подводя итоги саммита ЕС в Брюсселе.

Лидеры европейских стран не смогли договориться об экспроприации замороженных российских активов в целях оказания помощи Украине и вместо этого решили взять на финансовом рынке общий заем, чтобы предоставить Киеву в 2026-2027 годах кредит на сумму €90 млрд. Венгрия, Словакия и Чехия объявили, что не примут участия в этой инициативе.

"Поступив таким образом, мы избавили наших детей и внуков от бремени этого огромного кредита в размере 90 млрд евро. Доля Венгрии в военном займе составила бы более 400 млрд форинтов (свыше 1 млрд евро - прим. ТАСС). Нам удалось защитить от этого венгерские семьи", - написал Орбан на своей странице в социальной сети Х. Государствам ЕС предстоит выделить средства на обеспечение общего займа в соответствии с размерами их ВВП.

В то же время глава правительства подчеркнул, что, несмотря на провал попыток экспроприировать активы РФ, саммит подтвердил настрой большинства стран ЕС на продолжение вооруженного конфликта на Украине. "Плохая новость заключается в том, что в Брюсселе явно продолжаются военные приготовления", - заявил премьер, назвав европейскую схему финансирования Киева "военным кредитом". Орбан заверил, что его правительство выступает за мир в Европе и не допустит, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков использовались для оказания военной помощи Украине.