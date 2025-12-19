Токаев: Казахстан видит в соседстве с РФ и КНР стратегическое преимущество

Президент Казахстана заявил, что страна развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями - Россией, Китаем и странами Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Казахстан рассматривает свое соседство с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии как стратегическое преимущество для продвижения доверия в Евразии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями - Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Мы рассматриваем это соседство как стратегическое преимущество, позволяющее Казахстану продвигать доверие и взаимосвязанность по всей Евразии", - подчеркнул казахстанский лидер, выступая с лекцией в Токио в университете ООН.

Токаев отметил, что Астана также расширяет "долгосрочное взаимодействие с Соединенными Штатами и Европейским союзом", усиливает контакты на Ближнем Востоке, в Азии и странах Глобального Юга. "Япония имеет огромное значение для Казахстана, мы и далее будем стремиться углублять нашу дружбу и взаимодействие для раскрытия новых возможностей в торгово-инвестиционных связях", - подчеркнул казахстанский лидер. "Такой сбалансированный и беспристрастный подход укрепляет конструктивную дипломатию Казахстана в условиях все более геополитически фрагментированного мира", - заявил Токаев.

Глава республики находится в Японии с официальным визитом, в ходе которого он также примет участие в саммите Япония - Центральная Азия.