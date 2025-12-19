МИД КНР: разговоры о ЯО в Японии отражают стремление возродить милитаризм

Токио превратился в источник нестабильности, подрывающий режим ядерного нераспространения, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Возобновившиеся в Японии дискуссии о возможности обладания ядерным оружием свидетельствуют о намерении правых консервативных сил возродить милитаризм и избавиться от ограничений международного порядка. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"В настоящее время некоторые силы в Японии вновь дают слабину и хотят обладать ядерным оружием, что отражает стремление японских правых консервативных сил возродить милитаризм, избавиться от ограничений международного порядка и ускорить раздувание амбиций по ремилитаризации", - сказал дипломат.

По его словам, японская сторона пытается выставить себя в роли "знаменосца построения мира без ядерного оружия", активно создавая нарратив "жертвы Второй мировой войны". Однако на деле Токио не смог глубоко переосмыслить развязанную им агрессивную войну и превратился в источник нестабильности, подрывающий режим ядерного нераспространения, сказал Го Цзякунь.

Международное сообщество должно "протереть глаза" и ясно осознать лицемерие позиции Японии в вопросах ядерного разоружения, резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.