Токаев: глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание

Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия, отметил президент Казахстана

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание и призвал к усилиям по полному ядерному разоружению.

"Глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание. Международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил казахстанский лидер, выступая с лекцией в Токио в Университете ООН.

"Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия", - подчеркнул казахстанский лидер, находящийся в Японии с официальным визитом.

По его оценке, "в этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом". "Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса", - отметил Токаев. "Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск служат напоминанием о высокой цене ядерной ответственности и сдержанности. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала в мире", - напомнил глава республики.