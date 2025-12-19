Швейцария готова выступить посредником для урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы

Страна также призывает все стороны воздерживаться от любых военных действий

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. МИД Швейцарии призвал США и Венесуэлу воздержаться от военных действий и предложил с этой целью свои посреднические услуги.

"Швейцария призывает все стороны воздерживаться от любых военных действий, которые могут поставить под угрозу международный мир и безопасность в регионе, и подтверждает свою готовность предложить свои добрые услуги", - говорится в сообщении касательно ситуации вокруг Венесуэлы на странице министерства в соцсети Х.

18 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не обязана запрашивать разрешение у Конгресса на возможное нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле, якобы связанным с наркокартелями. Ранее американский лидер объявил, что США намерены начать наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями, в том числе на территории Венесуэлы.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.