Парламент Азербайджана одобрил крупнейшую в истории страны амнистию

Ожидается, что она коснется более 20 тыс. осужденных

БАКУ, 19 декабря. /ТАСС/. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проголосовал за принятие законопроекта, предусматривающего объявление в республике широкомасштабной амнистии, сообщает агентство Trend.

С инициативой о проведении амнистии выступил ранее президент страны Ильхам Алиев. Ожидается, что она коснется более 20 тыс. осужденных и станет крупнейшей в истории республики.

Согласно проекту акта об амнистии, опубликованному АзерТАдж, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, участвовавших в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе в 44-дневной войне 2020 года и антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года в Карабахе, а также близких родственников лиц, погибших либо пропавших без вести во время этих операций. Кроме того, под амнистию могут подпасть лица, "ставшие инвалидами в результате военных провокаций Армении против гражданского населения Азербайджана, а также женщины, лица, достигшие 60 лет, лица, являвшиеся несовершеннолетними на момент совершения преступления".

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение из мест лишения свободы или сокращение неотбытой части наказания ряда лиц, приговоренных к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности.