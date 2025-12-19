В ФРГ федеральный суд снял запрет правоэкстремистской Hammerskins Deutschland



БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральный административный суд в Лейпциге отменил запрет на деятельность правоэкстремистской группировки Hammerskins Deutschland. Об этом говорится в решении суда.

Суд в Лейпциге удовлетворил апелляции нескольких членов и региональных подгрупп группировки против запрета, введенного МВД ФРГ. Судьи не смогли установить существование общенациональной зонтичной организации Hammerskins, которую можно было бы запретить. Запрет признан незаконным. МВД не смогло предоставить достаточных доказательств того, что группировка действительно имела общенациональный уровень.

В сентябре 2023 года занимавшая тогда пост министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер запретила деятельность организации Hammerskins Deutschland и ее региональных отделений. В ведомстве утверждали, что деятельность группировки была направлена против конституционного порядка. Полиция провела рейды против членов организации в 10 федеральных землях ФРГ.

Hammerskins Deutschland считают себя братством. Крайне правое движение зародилось в США. С начала 1990-х годов в Германии постепенно создавались региональные отделения. На момент запрета, по данным Федерального ведомства по охране конституции, в Германии насчитывалось около 130 членов Hammerskins.