В парламенте Болгарии хотят оспорить выделение кредита Украине

Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал отказаться от иллюзий о возврате кредита

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Болгарская политическая партия "Возрождение" выступила в парламенте с декларацией, осудившей решение ЕС о выделении Украине многомиллиардного кредита на продолжение войны, а также согласие Болгарии с этой инициативой.

"Болгарское государство подарит около 1,2 млрд левов (около €600 млн) Украине, это будет безвозмездным, беспроцентным кредитом, который будет возвращен в двух случаях: Россия выплатит репарации Украине в том случае, если проиграет войну, или, если не проиграет, когда Евросоюз конфискует незаконно замороженные российские активы. Но подобного никогда не произойдет, фашистская Украина быстрыми темпами проигрывает войну, а Бельгия никогда не позволит трогать эти замороженные активы, чтобы в еврозоне не было финансовой катастрофы", - подчеркнул лидер "Возрождения" Костадин Костадинов, предложив отказаться от иллюзий о возврате кредита.

Политик попросил уточнить, кто уполномочил премьер-министра в отставке Росена Желязкова подписать согласие на выделение этого кредита, несмотря на политический и экономический кризис в стране. Костадинов сообщил, что внесет в парламент проект решения об отмене согласия Болгарии на выделение кредита Украине и предложит его рассмотреть уже на первых заседаниях парламента в новом году.