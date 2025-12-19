Фицо: Словакия впервые отказалась поддержать итоги Евросовета

Премьер-министр республики заявил, что "Украина не нуждается в оружии"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Артем Геодакян/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Словакия впервые не поддержала итоги Евросовета из-за несогласия финансировать военные расходы Украины. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Словакия впервые отказалась поддержать итоги Евросовета по Украине из-за несогласия финансировать ее военные расходы, - отметил премьер. - Украина не нуждается в оружии <...>".

По словам Фицо, между государствами - членами Евросоюза существуют значительные противоречия в вопросе возможного предоставления Украине заблокированных в сообществе российских активов. "Это связано с огромными рисками", - подчеркнул премьер.