Фицо: Словакия впервые отказалась поддержать итоги Евросовета
Редакция сайта ТАСС
12:08
БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Словакия впервые не поддержала итоги Евросовета из-за несогласия финансировать военные расходы Украины. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Словакия впервые отказалась поддержать итоги Евросовета по Украине из-за несогласия финансировать ее военные расходы, - отметил премьер. - Украина не нуждается в оружии <...>".
По словам Фицо, между государствами - членами Евросоюза существуют значительные противоречия в вопросе возможного предоставления Украине заблокированных в сообществе российских активов. "Это связано с огромными рисками", - подчеркнул премьер.