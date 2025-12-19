МИД Египта заявил, что отношения Каира и Москвы "вышли за рамки дипломатических"

Отношения переросли в полноценное стратегическое партнерство, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Отношения между Египтом и Россией вышли за рамки традиционных дипломатических и переросли в полноценное стратегическое партнерство. Такое мнение выразил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты.

"За последние годы отношения между нашими странами улучшаются на всех уровнях и переросли понятие традиционно дипломатических. Сейчас нас связывает всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое уже приносит нам результаты на местах", - подчеркнул он на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции в Каире.