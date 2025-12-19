Пост премьера Индии о его подарке Путину собрал больше всего лайков за 30 дней

Нарендра Моди рассказал в соцсети Х, что подарил президенту России экземпляр одной из частей индуистского священного эпоса "Бхагавадгита" на русском языке

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Пост премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети Х, в котором он сообщил, что подарил президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в Нью-Дели экземпляр на русском языке одной из частей индуистского священного эпоса "Бхагавадгита", получил за последние 30 дней наибольшее количество лайков среди всех публикаций на этой платформе в южноазиатской республике.

Как сообщило издание Business Standard, подсчет лайков был произведен новым инструментом соцсети Х с использованием искусственного интеллекта. Указанная публикация Моди от 4 декабря получила 6,7 млн просмотров и 231 тыс. лайков. "Представил президенту Путину экземпляр Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру", - написал тогда премьер Индии, сопроводив публикацию совместным фото с российским лидером, получающим из рук Моди экземпляр книги.

Другой пост Моди, на котором он встречает Путина в Нью-Дели, собрал 10,6 млн просмотров и 214 тыс. лайков. Эти публикации Моди и еще шесть его твитов вошли в топ 10 самых популярных в Индии за прошедшие 30 дней.

Учение Гиты, изложенное в "Бхагавадгите", которую часто называют "Гита-упанишада" или "Йога-упанишада", - это "песнь" из индуистского эпоса "Махабхарата" которая представляет собой беседу между богом Кришной и воином Арджуной перед битвой.

5 декабря Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. В Нью-Дели он провел серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита был подписан ряд двусторонних соглашений. По оценкам индийских СМИ, визит российского лидера укрепил стратегическое партнерство двух стран в энергетике, обороне и других областях.