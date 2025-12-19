Al Jazeera: в Газе зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний

По данным телеканала, среди перемещенных лиц распространяются холера и полиомиелит

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Вспышка инфекционных заболеваний наблюдается в районах временного проживания перемещенных палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщил со ссылкой на медиков катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, "среди перемещенных лиц [в Газе] активно распространяются [инфекционные] заболевания, особенно холера и полиомиелит". При этом у местных медицинских служб "отсутствуют ресурсы" для предотвращения эпидемий. Ситуация усугубляется в связи с дефицитом даже "самых элементарных" медикаментов, которые по-прежнему не поступают в сектор в необходимом объеме, несмотря на действие режима прекращения огня.

Ранее местные власти неоднократно высказывали опасения относительно возможности распространения инфекций в анклаве из-за коллапса системы здравоохранения вследствие конфликта, а также плохих бытовых условий. 17 ноября пресс-служба властей Газы проинформировала о том, что "сотни тысяч" перемещенных палестинцев, оказавшихся в палаточных лагерях, вынуждены проживать в ужасающих условиях, "лишенные даже самого необходимого". Кроме того, 13 ноября глава муниципалитета города Хан-Юнис на юге сектора в комментарии телеканалу Al Jazeera указал на катастрофическую экологическую ситуацию в Газе и высокие риски эпидемий. По его словам, масштаб разрушений затрудняет доступ к местам скопления мусора и отходов и делает невозможным их своевременный вывоз, а в результате бомбардировок растительный покров анклава практически полностью уничтожен.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. 9 октября нынешнего года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.