Орбан сравнил поведение лидеров ЕС с действиями нацистской Германии

Премьер-министр Венгрии также предупредил, что решение участников саммита ЕС в Брюсселе о предоставлении Украине кредита на сумму €90 млрд направляет Европу на путь войны с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил поведение лидеров Евросоюза с действиями фашистской Германии в момент начала Второй мировой войны. Глава правительства также предупредил, что решение участников саммита ЕС в Брюсселе о предоставлении Украине беспроцентного кредита на сумму €90 млрд направляет Европу на путь войны с Россией.

"Люди, которые приняли решение о военном кредите, хотят, чтобы Евросоюз одержал победу над Россией. Это больше не политический вопрос, это не геополитика, это вопрос денег. Если они не победят Россию, то им придется выплатить эти деньги. В ситуацию вмешались прямые финансовые интересы, которые раньше присутствовали только отдаленно", - сказал Орбан на встрече с венгерскими журналистами, сопровождавшими его в поездке в столицу Бельгии. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

Орбан считает, что решение последнего в 2025 году саммита ЕС, ставит всю Европу "на путь войны" с Россией. По его словам, то, что произошло в Брюсселе, "является очень серьезным". "Когда немцы начали Вторую мировую войну, они говорили то же самое, что я слышал вчера. Мы победим, и издержки войны будут компенсированы не репарациями, а победными трофеями", - отметил премьер.

"И поскольку я убежден, что европейцы встали на путь войны и хотят победить Россию, мы должны постоянно работать над тем, чтобы не дать им втянуть нас в эти события", - подчеркнул Орбан. Он считает, что речь идет "об огромном политическом вызове".