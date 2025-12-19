Сикорский снова попытался задеть Орбана, отправив ему картинку с орденом Ленина

Таким образом глава МИД Польши отреагировал на высказывание главы правительства Венгрии, который выразил удовлетворение тем, что Евросоюз принял решение не экспроприировать российские активы для оказания помощи Украине

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский снова попытался задеть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за отказ финансировать Украину, отправив ему изображение ордена Ленина в X.

"Поздравляю", - говорится в публикации Сикорского, сопровождающейся картинкой с высшей наградой СССР. Таким образом он отреагировал на высказывание главы правительства Венгрии, который выразил удовлетворение тем, что Евросоюз принял решение не экспроприировать российские активы для оказания помощи Украине.

Вместо этого участники саммита ЕС решили взять общий заем на сумму €90 млрд, чтобы выдать Киеву в 2026-2027 годах беспроцентный кредит. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой финансовой схеме ЕС.