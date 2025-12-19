The Spectator: положение Киева стало как никогда шатким после саммита ЕС по активам РФ

В то время когда США пытаются достичь мирного соглашения, "ЕС решил продолжить финансирование конфликта", отметил колумнист британского журнала Оуэн Мэттьюс

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Финансовое положение Украины после того, как лидеры стран ЕС на саммите не смогли согласовать выдачу Киеву "репарационного кредита" за счет активов РФ, стало более шатким, чем когда-либо. Такое мнение выразил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

"С отказом в предоставлении "репарационного кредита" или, по крайней мере, с его отсрочкой финансовая поддержка Киева стала более неустойчивой, чем когда-либо", - пишет Мэттьюс. Он подчеркивает, что в то время когда США пытаются достичь мирного соглашения, "ЕС решил продолжить финансирование конфликта". "Это приводит к тому, что Украина живет в буквальном смысле взаймы", - подытожил колумнист.

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после 17-часовой дискуссии, которая не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Однако участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без реальной перспективы добровольного возврата этих денег Евросоюзом в обозримом будущем.

Страны ЕС также приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годах. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения общеевропейского займа, в чем отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.