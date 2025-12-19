Суд отклонил запрос правительства Франции о временной блокировке Shein

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Парижский суд отклонил ходатайство правительства Франции о временной блокировке интернет-магазина Shein на территории страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации телеканала, правительство требовало приостановить деятельности Shein на три месяца в связи со свободной продажей интернет-магазином незаконной продукции.

Как пишет агентство Reuters, в то же время суд обязал интернет-магазин не продавать товары для взрослых без проведения соответствующих мер по проверке возраста и назначил штраф в размере €10 тыс. за любое нарушение подобного рода.

5 ноября Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через данную платформу секс-кукол, выглядящих как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами данных ограничений.

7 ноября власти Франции подтвердили, что интернет-магазин Shein снял с продажи все товары, которые, по их мнению, не соответствуют правилам республики. В то же время правительство настаивало на том, чтобы вопрос о приостановке деятельности платформы решался в суде.