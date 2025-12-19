Армия Израиля сообщила об уничтожении вооруженного радикала на юге Газы

Армия в секторе Газа "остается на позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские военно-воздушные силы ликвидировали палестинского вооруженного радикала, приблизившегося к позициям армии на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска, действовавшие в южной части сектора Газа, засекли террориста, который перешел "желтую линию" и приблизился к военнослужащим, представляя для них непосредственную угрозу. ВВС Израиля ликвидировали террориста", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что армия в секторе Газа "остается на позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня" и "продолжает действовать с целью устранения любых непосредственных угроз".