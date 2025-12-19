Орбан заявил, что кредит ЕС на €90 млрд не спасет Украину от поражения

Премьер-министр Венгрии считает, что "ситуация по поле боя складывается сейчас не в пользу Украины"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Беспроцентный кредит Евросоюза на сумму €90 млрд, одобренный на саммите в Брюсселе, не спасет Украину от поражения в конфликте с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги совещания в столице Бельгии.

Читайте также

Еще минимум два года: ЕС не решился украсть активы РФ, но продолжит наступление

"Украинцев не спасут эти €90 млрд. Думаю, что Украина потерпела стратегическое поражение, и проявления этого становятся все более жестокими", - сказал глава правительства на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в предоставлении кредита Киеву за счет общего займа стран ЕС.

Орбан считает, что "ситуация по поле боя складывается сейчас не в пользу Украины". Поэтому "чем дольше будет идти война, тем слабее будут переговорные позиции" Киева, отметил премьер.

По его мнению, "без прямого военного участия Европейского союза война против России не может быть выиграна" Украиной. "Поэтому не надо думать, что отправка на Украину оружия и денег позволит повернуть военные действия вспять", - заявил Орбан.