Молдавия ограничила работу КПП на границе с Украиной

Переправа через мост Маяки - Удобное была приостановлена

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Молдавия ограничила работу контрольно-пропускных пунктов на южной границе с Украиной.

По данным ведомства, переправа через мост Маяки - Удобное была приостановлена. "В настоящее время в пунктах пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и "Тудора - Староказачье" осуществляется оформление лиц и транспортных средств только на въезд в Республику Молдова. Выезд из Республики Молдова разрешен исключительно гражданам, следующим в направлении Белгород-Днестровского (Украина)", - говорится в сообщении на сайте полиции. В нем гражданам рекомендовано воздержаться от поездок на Украину.

Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о том, что движение по стратегической трассе на юге страны Одесса - Рени перекрыто в обоих направлениях из-за повреждения участка дороги в ночь на 19 декабря. Позднее сообщалось о прекращении движения грузового транспорта автомобильной дорогой М-15 Одесса - Рени. В населенном пункте Маяки на этой трассе был временно закрыт мост, который является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области.

Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале сообщила, что приостановка движения затруднила проезд до ряда пунктов в Одесской области. Водителям рекомендовали добираться через северные районы Молдавии, для чего необходимо объехать Приднестровье, с которым Украина закрыла пограничные пункты после начала конфликта, и сделать крюк в более чем 700 километров.