Орбанр: Венгрия добивается исключения части пунктов из пакетов санкций ЕС

Венгерский премьер-министр также подчеркнул, что считает право вето "действенным и полезным инструментом" осуществления политики внутри Евросоюза

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия не накладывает вето на пакеты антироссийских санкций Евросоюза, но добивается исключения из них тех положений, которые наносят прямой ущерб ее национальным интересам. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, беседуя с журналистами после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы не накладываем вето на пакеты санкций, если они явно не затрагивают основные интересы Венгрии. Например, мы сделали это в области ядерной энергетики", - напомнил глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что считает право вето "действенным и полезным инструментом" осуществления политики внутри ЕС. "Если бы национальные государства были лишены права вето по решающим вопросам, то весь Европейский союз превратился бы в империю", - сказал Орбан.

Он сообщил, что намерен воспользоваться правом вето при утверждении семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2028-2034 годы, поскольку руководство сообщества блокирует выдачу причитающихся Венгрии €16 млрд из бюджета и специализированных фондов ЕС. Будапешт считает, что Брюссель делает это по политическим мотивам. По словам Орбана, он просто скажет, что новый бюджет утверждать нельзя, "пока не закрыт старый".

Правда, добавил премьер, такое право у него будет только в том случае, если возглавляемая им партия одержит победу на очередных парламентских выборах, которые пройдут в Венгрии в апреле 2026 года.