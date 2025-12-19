Politico: премьеры Бельгии и Италии вышли победителями из саммита по активам РФ

Как отмечается, Барт Де Вевер продемонстрировал стойкость в вопросе нецелесообразности использования замороженных активов России и в конечном итоге предложил альтернативный вариант

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза (ЕС) по экспроприации российских активов разделились на "победителей и проигравших" после принятого решения выдать Украине финансирование из бюджета ЕС в размере €90 млрд. По версии издания Politico, в первую группу вошли премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также председатель Евросовета Антониу Кошта.

Как отмечается, Де Вевер продемонстрировал стойкость в вопросе нецелесообразности использования замороженных активов РФ и в конечном итоге предложил альтернативный вариант. Мелони, в свою очередь, "идеально рассчитала время для вмешательства в вопрос финансирования Украины" и неожиданно заняла позицию Бельгии. Кошта же, пишет издание, смог добиться своей цели по сокращению длительности саммита ЕС до одного дня, в то время как большинство лидеров европейских стран рассчитывали на проведение второго дня и даже на продолжение мероприятия в выходные.

Ранее Politico сообщало, что решение саммита ЕС по активам РФ стало "серьезной неудачей" для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на следующие два года за счет займа, сообщила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.