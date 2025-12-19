Reuters: Пентагон восьмой раз подряд не прошел аудиторскую проверку

По данным агентства, министерство "не может решить" проблемы, связанные с "тянувшимися десятилетиями конфликтами, пренебрежением военно-промышленной базой и ростом государственного долга из-за неконтролируемых расходов"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Военное министерство США не прошло восьмую подряд аудиторскую проверку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные ведомства.

Из них следует, что Пентагон вновь не смог получить положительное заключение по итогам большинства внутренних аудиторских проверок. По словам военного министра Пита Хегсета, которые приводит агентство, Пентагон "не может решить" проблемы, связанные с "тянувшимися десятилетиями конфликтами, пренебрежением военно-промышленной базой и ростом государственного долга из-за неконтролируемых расходов".

В феврале Хегсет выразил уверенность в том, что Пентагон сможет пройти аудиторскую проверку через четыре года. Пентагон начал проводить подобные проверки в 2018 году после того, как Конгресс обязал проходить аудит все правительственные ведомства.