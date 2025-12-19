Статья

Безумие и деньги, которые никто не увидит: европейские политики — о €90 млрд Киеву

"Финансирование коррупции", "потерянные деньги" и "рискованное решение": в Европе высказывают и сдержанные, и резкие оценки в отношении решения саммита ЕС выдать Киеву новый транш, но все сходятся в одном — Украина эти деньги не вернет. ТАСС собрал основные мнения европейских политиков о решении выделить беспроцентный кредит

Противник экспроприации российских активов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одним из первых сообщил, что эта тема будет снята с повестки саммита. А практически сразу после объявления решения о выделении Украине €90 млрд беспроцентного кредита через коллективные займы Евросоюза он заявил, что Венгрия не будет в этом участвовать. Таким образом, Будапешт сэкономит более €1 млрд в ближайшие два года. "Поступив так, мы избавили наших детей и внуков от бремени этого огромного кредита", — подчеркнул он, добавив, что эти деньги, "как мы все заранее знаем, украинцы не смогут вернуть никогда в жизни".

Безответственность…

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился тем, что Париж намерен выдать €17 млрд в рамках нового кредита Украине, в то время как французским гражданам уже говорят "затянуть пояса".

"Итак, Франция собирается выделить 17 млрд! И больше никогда их не увидит... 17 млрд на войну и коррупцию! И даже несмотря на то, что французам говорят "затянуть пояса" в вопросах здравоохранения, пенсий и т.д.", — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Поддерживает коллегу и французский депутат Европарламента Тьерри Мариани. "Франция оплачивает около 18,5% расходов на функционирование ЕС, поэтому этот кредит обойдется французам почти в 15 млрд, которые мы неизбежно должны будем вернуть рано или поздно <…>. Украина обанкротилась и никогда не вернет долг", — отметил он.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель подвергла резкой критике долговую политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, направленную в том числе на поддержку Украины.

"Евросоюз берет на себя долг в размере €90 млрд для поддержки Украины. Канцлер ФРГ Мерц перекладывает свою безответственную долговую политику на ЕС. В итоге немецким налогоплательщикам снова придется расплачиваться!" — написала Вайдель на своей странице в соцсети X.

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс назвал решение выделить кредит Киеву "безумием". "Совместный кредит в €90 млрд — это всего лишь замаскированные еврооблигации, деньги, которые мы больше никогда не увидим", — считает он.

По его словам, Венгрия, Чехия и Словакия, по крайней мере, договорились о возможности отказаться от участия в финансировании Украины, тогда как премьер Нидерландов Дик Схоф "следует за еврофилами, как собачка".

...и иллюзии

Болгарская политическая партия "Возрождение" выступила в парламенте с декларацией, осудившей решение ЕС и согласие Болгарии на выделение Украине многомиллиардного кредита на продолжение войны.

"Болгарское государство подарит около 1,2 млрд левов (около €600 млн) Украине, это будет безвозмездным, беспроцентным кредитом, который будет возвращен в двух случаях: Россия выплатит репарации Украине в том случае, если проиграет войну, или, если не проиграет, когда Евросоюз конфискует незаконно замороженные российские активы. Но подобного никогда не произойдет, фашистская Украина быстрыми темпами проигрывает войну, а Бельгия никогда не позволит трогать эти замороженные активы, чтобы в еврозоне не было финансовой катастрофы", — подчеркнул лидер "Возрождения" Костадин Костадинов, предложив отказаться от иллюзий на возврат средств кредита.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который наравне с Орбаном активнее всех выступал против экспроприации российских активов, сравнил потенциальное положение по экспроприации российских активов с катастрофой, произошедшей с лайнером "Титаник".

"Это решение было очень сложным, техническим, рискованным, опасным, оно было почти как "Титаник", — заявил он журналистам.

На итоговой пресс-конференции политик даже вступил в перепалку с представителями СМИ. Де Вевер обратил внимание на слова журналиста издания Politico, который ранее назвал его в своей статье "самым ценным российским активом".

"Сейчас мне нужно поехать на свою дачу в Санкт-Петербурге, где у меня есть сосед [французский актер Жерар] Депардье, а через дорогу — [экс-президент Сирии Башар] Асад. И я думаю, я мог бы стать мэром <...>. Возможно, вы могли бы сделать из этого заголовок", — с иронией сказал бельгийский премьер на пресс-конференции на саммите стран ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую ряд СМИ обвинили в "убийстве плана ЕС по изъятию активов РФ", также заявила, что решение ЕС о выделении кредита из собственных средств — проявление "здравого смысла". "Я рада, что победил здравый смысл и что мы смогли гарантировать ресурсы, найдя решение на прочной юридической и финансовой основе", — приводит ее слова агентство ANSA.