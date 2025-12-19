Глава МИД Сейшел поблагодарил Путина за поздравление президенту страны

Экс-спикер парламента Сейшельских островов Патрик Эрмини победил во втором туре президентских выборов в октябре

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и диаспоры Сейшельских островов Барри Фор поблагодарил российского президента Владимира Путина за поздравление, направленное им недавно президенту Сейшел Патрику Эрмини после его победы на выборах.

Фор во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Каире воспользовался возможностью передать благодарность.

"Я также хотел бы поблагодарить президента Путина через вас за поздравление, направленное им нашему избранному президенту Патрику Эрмини", - сказал Фор.

Лавров прибыл накануне в Каир для участия во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.