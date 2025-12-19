Статья

Удар, поражение и политический крах: мировые СМИ — о решении ЕС по активам РФ

Мировые СМИ не сдерживаются в негативных оценках саммита ЕС, который должен был принять "судьбоносное" решение по российским активам. Неудача, крупное поражение и политический крах — так они характеризуют итоги встречи для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен

Редакция сайта ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Omar Havana

Саммит ЕС начался в Брюсселе 18 декабря. Изначально предполагалось, что он продлится два дня и будет посвящен экспроприации активов России. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что эта тема снята с повестки дня.

По прибытии на встречу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же заявила, что никто из лидеров ЕС не сможет покинуть саммит, пока не будет решен вопрос о финансировании Украины, одним из вариантов которого как раз и является экспроприация активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита".

Тем не менее вечером того же дня лидеры ЕС закончили саммит, приняв решение направить Украине €90 млрд беспроцентного кредита через коллективные займы Евросоюза. Российские активы при этом останутся бессрочно замороженными.

Почти сразу после этого решения ряд мировых СМИ назвали происходящее в ЕС "провалом" и "углубляющимся расколом" внутри европейской организации.

Удар, провал и крах

Портал Euractiv назвал отсутствие желаемого для лидеров ЕС решения по замороженным активам России "политическим ударом" в первую очередь для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"И что из этого для себя вынесет Россия? Много и уверенно говорили, но ничего не сделали", — написал Euractiv.

Издание Politico характеризует решение саммита ЕС как "провал" для Мерца и фон дер Ляйен. "Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, которого добивались Германия и Еврокомиссия в преддверии саммита", — пишет издание.

Кроме этого, Politico написало также отдельный материал, где описывает, как провал плана использования замороженных российских активов "в очередной раз продемонстрировал углубляющийся раскол в сообществе".

Американская газета The New York Times была более жесткой в оценках, назвав происходящее "политическим крахом" двух европейских политиков. "Провал плана по замороженным активам [РФ] стал политическим крахом как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, — говорится в статье. — Тем не менее [эти] лидеры утверждали, что согласованная [участниками саммита] альтернатива [их плану] справится со своей задачей", — отметило издание.

Газета Handelsblatt также отмечает, что саммит нанес удар по авторитету Мерца — лидеры ЕС не смогли принять два ключевых решения, которые он активно продвигал перед саммитом. "Его ультиматумы были, очевидно, проигнорированы. А по финансированию Украины остается много открытых вопросов. Потому что даже если канцлер настаивает, что кредиты ЕС в конечном итоге будут обслуживаться за счет российских активов, это никоим образом не гарантировано", — говорится в материале издания.

Как поясняет газета, доступ к российским активам и в будущем будет ограничен, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе просто "отложили на потом" решение проблемы возвращения кредитов.

Убийцы проекта

Газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата написала, что ключевую роль в обсуждении плана Еврокомиссии (ЕК) изъять замороженные российские активы сыграли Франция и Италия, а итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала "убийцей" этого проекта.

По данным издания, на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и Мелони выразили скепсис относительно того, поддержат ли схему экспроприации активов РФ парламенты их стран. То, что две крупнейшие страны ЕС выступили против плана, "изменило настроения" на переговорах. "Убийцей [плана] была Мелони", — сказал собеседник газеты, пояснив, что Макрон по большей части молчал.

Другой европейский дипломат сказал изданию, что сложность предложенной ЕК схемы изъятия активов смутила лидеров стран ЕС, даже тех, кто поддерживал инициативу. "Это бы никогда не сработало. Что-то столь техническое и непонятное напугало лидеров. Это (презентация плана ЕК лидерам стран ЕС — прим. ТАСС) ощущалось как нападение из засады", — сказал он.

По словам другого собеседника газеты, близкого к переговорам, "использование активов было немного чародейством". Но затем "его (чародейства — прим. ТАСС) стало чересчур много", — добавил он.