В Газе установили только 10-ю часть необходимых для беженцев палаток

Глава ассоциации неправительственных организаций в палестинском анклаве отметил, что для удовлетворения самых необходимых потребностей беженцев требуется по меньшей мере 300 тыс. палаток

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 19 декабря. /ТАСС/. Лишь чуть более 10% палаток, которые необходимы для размещения палестинцев, покинувших свои дома в результате действий израильских сил, установлено в секторе Газа. Такие данные привел глава ассоциации неправительственных организаций в палестинском анклаве.

"В Газе на сегодняшний день распределено и установлено от 30 тыс. до 40 тыс. палаток, в которых могут проживать временно перемещенные лица", - отметил он. Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации, которые привел катарский телеканал Al Jazeera, для удовлетворения самых необходимых потребностей беженцев требуется по меньшей мере 300 тыс. палаток.

Глава объединения НПО в Газе указал, что самой насущной проблемой населения сектора является "оборудование мест, пригодных для проживания [беженцев], обеспечение элементарными бытовыми приборами и медикаментами".

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "с июля 2024 года по ноябрь 2025 года в ожидании эвакуации для оказания экстренной медицинской помощи в Газе умерли 1 092 человека". По мнению специалистов этой международной структуры, приведенные цифры могут быть заниженными из-за сложностей с поступлением точной информации с мест. Некоторое время назад ВОЗ сообщила, что, по ее данным, почти 16,5 тыс. палестинцев, находящихся в анклаве, до сих пор ожидают транспортировки за его пределы для прохождения срочного лечения.