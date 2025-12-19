Bloomberg: Германия и ЕК не смогли заставить Бельгию использовать активы России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могли бы преодолеть возражения Брюсселя путем голосования, но существовал риск раскола в ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Германия и Еврокомиссия (ЕК) потерпели неудачу в попытке заставить Бельгию использовать замороженные российские активы на саммите стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказали колумнисты агентства Bloomberg Марк Чемпион и Лионель Лоран.

"Могущественная Германия и Европейская комиссия потерпели неудачу в своей попытке заставить маленькую Бельгию согласиться на использование примерно €200 млрд замороженных российских активов", - пишут колумнисты.

По их словам, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен могли бы преодолеть возражения Бельгии путем голосования, но существовал риск раскола в ЕС.

Как уточняют Чемпион и Лоран, Евросоюз находится сейчас в нестабильном положении из-за того, что Италия и Франция также "раскачали лодку", поддержав фермеров, протестующих против подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур").

"Саммит, состоявшийся в четверг, продемонстрировал неспособность блока действовать как крупная держава, способная отстаивать свои коллективные интересы против интересов Китая, России и США", - отметили они.

Как ранее сообщила фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.