Политик Шутай-Эшток считает разумным решение ЕС воздержаться от изъятия активов РФ

Саммит в Брюсселе по Украине послал несколько важных сигналов, отметил министр внутренних дел Словакии

БРАТИСЛАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель входящей в правительственную коалицию Словакии партии "Голос - социальная демократия" (Hlas-SD), министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток назвал разумным принятое на саммите Евросоюза решение воздержаться от изъятия замороженных активов РФ.

"Саммит в Брюсселе по Украине послал несколько важных сигналов. Первый и основной: ЕС сейчас не пошел путем использования заблокированных российских активов. Мы в партии "Голос - социальная демократия" на протяжении длительного времени предостерегали именно от такого растаптывания права и опасных последствий этого. Европа поступила разумно и в соответствии с законом. Благодаря этому сегодня не открываются двери прецедентам, которые могли бы обернуться против всех нас", - написал политик в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что Словакия не будет гарантом кредита ЕС для Украины. Шутай-Эшток также выразил надежду, что между европейскими лидерами скоро начнется "дискуссия о реальной поддержке мирного решения" конфликта.