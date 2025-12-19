ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава МИД Малави передал пожелания Путину от президента республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит рабочую встречу с Джорджем Чапондой
16:17

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка проводит рабочую встречу с главой МИД Малави Джорджем Чапондой. В ее рамках Чапонда передал президенту РФ Владимиру Путину наилучшие пожелания от главы республики Питера Мутарики.

"Это хорошая возможность затронуть вопросы наших двусторонних отношений, региональную координацию и взаимодействие в ООН, а также международную повестку в целом", - сказал Лавров в ходе встречи.

По итогам встречи у министров запланировано подписание меморандума о межмидовских консультациях. 

Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичМалавиРоссия